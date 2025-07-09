09 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Выдача ипотек в России сократилась почти вдвое

В России банки выдали в первой половине текущего года ипотечных кредитов на 1,5 трлн руб.

Как сообщает "Дом РФ", это на 47% меньше в денежном выражении и на 55% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Было оформлено 340 тыс. кредитов, большинство из которых – по льготным программам. Наиболее востребованной остается программа "Семейная ипотека", на которую пришлось 88% всех выданных жилищных займов с господдержкой - 187 тыс. кредитов на 1 трлн руб. (снижение на 11% и 8% соответственно).

В июне темпы снижения достигли минимальных значений за 2025 год, а во второй половине года ожидается замедление спада. По итогам года в "Дом РФ" прогнозируют выдачу 1–1,2 млн ипотек на общую сумму 3,8–4 трлн руб., сообщают "Ведомости".

Ранее Минфин заявил, что требования к "Семейной ипотеке", которую выдают под 6%, ужесточать не планируется. Как сообщил Минфин РФ, ее выдача в банках не приостанавливается.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


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