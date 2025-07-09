В России произошел резкий рост мигрантской преступности

Следственный комитет России заявил о росте преступлений, совершенных мигрантами.

Речь идет, в том числе об особо тяжких деяниях. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. За пять месяцев текущего года количество преступлений, совершенных иностранцами, в сравнении с 2024 годом увеличилось на 10%, достигнув 18 тыс. 873.

Количество половых преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 22%. Число особо тяжких деяний – на 57% (до 6 тыс.). Всего в текущем году нарушили уголовный закон РФ почти 12,5 тыс. иностранцев.

Бастрыкин отметил, что антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал. Отмечается, что резонансные преступления с участием мигрантов вызывают рост общественного недовольства, сообщают "Ведомости".

По данным СПЧ, мигранты из Средней Азии скупают дома в русских деревнях.