Отклонен законопроект, легализующий деятельность "белых" хакеров

Госдума отклонила проект закона, предусматривающий легализацию деятельности "белых" хакеров, которых компании привлекают к тестированию своих информационных систем на уязвимости.

Документ был внесен группой депутатов в 2023 году. Первое чтение состоялось в октябре 2024 года. Законопроект был отклонен после соответствующей рекомендации профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Там решили, что он не учитывает особенности информационного обеспечения работы госорганов, сообщает РБК.

О том, что в России стали обучать "белых" хакеров, в 2023 году заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.