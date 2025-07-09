Трамп обвинил БРИКС в стремлении обесценить доллар

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что все страны – члены БРИКС будут платить пошлины в 10%, так как объединение было создано, чтобы обесценить доллар и убрать его с позиции мировой валюты.

"И ничего, если они хотят играть в такую игру, но я тоже умею играть в такие игры. Так что любая страна, входящая в БРИКС, будет обложена 10%-ной пошлиной", - заявил глава США,

По словам Трампа, страны БРИКС пытаются уничтожить американскую национальную валюту, чтобы заменить ее другой. Глава государства отметил, что если доллар США утратит статус мировой резервной валюты, это будет равносильно проигрышу в мировой войне.

Ранее Трамп пригрозил введением дополнительных ввозных пошлин в размере 10% для тех стран, которые поддержат экономическую политику БРИКС.