США рассчитывают к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа

США рассчитывают к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Сделать это планируется в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира.

"Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров", - приводит его слова издание.

Ожидается, что соглашение принесет прекращение огня на 60 дней, освобождение 10 заложников и передаче тел девяти погибших заложников.