В Ростове ликвидируют крупный пожар, площадью 15 тысяч "квадратов"

В Ростове ликвидируют крупный пожар на территории складского помещения и офисного здания по адресу Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Первые пожарно-спасательные подразделения установили, что площадь пожара составляет 2 200 кв. м. К ликвидации огня были привлечены 50 человек и 19 единиц техники.

Однако после площадь пожара возросла сперва до 9 100 кв. м., затем - до 15 000 кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов. К ликвидации пожара привлекается более 130 человек и 44 единицы техники.

К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством. По предварительной информации пострадавших нет.