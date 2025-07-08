Прощание со Старовойтом пройдет в Москве, а похороны - в Санкт-Петербурге

Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Похоронить политика планируют в Санкт-Петербурге. О дате и времени прощания пока не сообщается.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле накануне, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке недалеко от места жительства чиновника.

"Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.