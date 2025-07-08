08 Июля 2025
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства гражданских беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Согласно законопроекту, производители гражданских БПЛА получат налоговые льготы, такие как нулевая ставка НДС при продаже дронов. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве.

Также от НДС освобождаются двигатели, запасные части и комплектующие, которые ввозят на территорию России для строительства и модернизации таких беспилотников.

"Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости ее пролонгации", - пояснил секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.

Теги: беспилотники, НДС, Госдума, льгота, Единая Россия


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