08 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Медали «За любовь и верность» вручил Георгий Филимонов супружеским парам Вологодчины с многолетней биографией

Губернатор Вологодской области посетил ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре и поздравил вологжан с праздником.

«Благодарю дорогого соратника Владыку Савву, которого уже привык считать своим наставником и духовным братом, за соработничество, которое мы ведем вместе с Русской Православной Церковью. Проявляем сотрудничество власти духовной и власти светской, борьбу за отстаивание традиционных ценностей, правильных, праведных, богоугодных смыслов и деяний, светлых идей. Мы ведем борьбу за сохранение человека, за то, чтобы семья на Русском Севере была не просто нормой, а придавала силы нашему русскому народу, и стала образцом для подражания во всей России. Семья, дети – это смысл жизни, будущего и то, ради чего мы живем и работаем», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По словам Губернатора Георгия Филимонова, семья в Вологодской области должна быть многодетной. В этом помогают комплексные программы областного Правительства, в том числе «Семья – оплот Русского Севера», и просветительская работа совместно с Русской Православной Церковью по профилактике абортов.

«Сегодня мы чествуем тех, кто является поистине героем мирного времени, помогая, при этом, в нашем мирном быту русскому воинству, которое несет тяжкое бремя защиты интересов Родины и решения судьбы глобального мироустройства. Наши воины идут вперед, потому что чувствуют эту поддежку в глазах своих детей и семей, чувствуют веру в них, в Победу и святость их подвига. Семья – это тыл, многодетность – это фундамент, а ценности – наше священное оружие», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Глава региона выразил слова глубокой благодарности семьям, которые стали образцом для подражания и являются иллюстрацией сподвижнеческого мирного героизма. По его словам, многодетность – это подвиг, коллосальный материнский и отеческий труд, ответственность и та самая сила, мощная русская энергия, которая помогает побеждать во всех смыслах.

Георгий Филимонов вручил медали «За любовь и верность» пяти супружеским парам: Василию Михайловичу и Елизавете Петровне Орловым, Александру Николаевичу и Ларисе Викторовне Шведчиковым, Вениамину Алфеевичу и Елене Николаевне Муровым, Роману Борисовичу и Марине Михайловне Солнцевым, Александру Николаевичу и Маргарите Михайловне Калатановым. Их брачные союзы составляют 70, 52, 56, 40 и 52 года соответственно.

Сувенирная продукция, футболки с принтом "Семья" на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Всего в 2025 году от Вологды медалями «За любовь и верность» удостоены 10 супружеских пар. Три матери получат «Медаль материнства, пять супружеских пар – городской памятный знак «За сохранение семейных ценностей», еще две матери – почетные знаки «За верность родительскому долгу» и «За заслуги в воспитании детей». Патриаршим знаком материнства I и II степени наградят 27 многодетных матерей.

Теги: день семьи, георгий филимонов, семейные пары, медали


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