08 Июля 2025
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Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Технический университет УГМК выпустил своего тысячного студента

В Техническом университете УГМК в очередной раз состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, 50 студентов очной формы обучения получили документ о высшем образовании. Всего в этом году университет окончили 145 студентов, 23 из них с отличием. Будущие инженеры осваивали направления от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств и проектирования оборудования и процессов.

Среди выпускников 2025 года оказался тысячный студент – им стал Сергей Шабышев. Он завершил обучение по направлению "Технологические машины и оборудование". Всего же с 2018 по 2025 годы в Техническом университете УГМК подготовлено 1009 дипломированных специалистов: 229 магистров и бакалавров, 410 специалистов заочного обучения, 370 – очного обучения. Дипломы с отличием получил 181 человек.

Выпускники Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Образовательная модель университета строится на тесной связи с промышленными предприятиями. Уже с первого курса студенты проходят практику на будущих рабочих местах, осваивают профессию, приобретают навыки и знакомятся с коллективом. Итогом такого подхода становятся дипломные проекты, ориентированные на решение реальных задач производства.

"Мы ценим, что вы развиваетесь не только профессионально, но и как личности. Среди вас победители олимпиад, активные волонтеры, участники научных конференций. Такой многогранный рост делает вас востребованными специалистами с большим карьерным потенциалом", - обратился к выпускникам директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Сами выпускники отметили, что выбрали университет благодаря гарантированной возможности сделать карьеру в стабильно развивающейся отрасли, высоким стипендиям, удобному новому общежитию, практически индивидуальному подходу в обучении и насыщенной студенческой жизни.

Выпускники Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них еще до окончания обучения. Следует отметить, что в 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Сейчас в вузе активно идет приемная кампания. Студентом Технического университета УГМК может стать любой желающий получить передовые инженерные знания и сделать успешную карьеру в активно развивающемся секторе экономики. Университет принимает абитуриентов по следующим направлениям подготовки:

  • Горное дело
  • Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
  • Металлургия
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Технологические машины и оборудование
  • Информатика и вычислительная техника
  • Экономика.

Подробнее можно узнать на сайте университета.

Теги: Технический университет УГМК, студенты, выпускники, дипломы


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