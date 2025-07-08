Технический университет УГМК выпустил своего тысячного студента

В Техническом университете УГМК в очередной раз состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, 50 студентов очной формы обучения получили документ о высшем образовании. Всего в этом году университет окончили 145 студентов, 23 из них с отличием. Будущие инженеры осваивали направления от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств и проектирования оборудования и процессов.

Среди выпускников 2025 года оказался тысячный студент – им стал Сергей Шабышев. Он завершил обучение по направлению "Технологические машины и оборудование". Всего же с 2018 по 2025 годы в Техническом университете УГМК подготовлено 1009 дипломированных специалистов: 229 магистров и бакалавров, 410 специалистов заочного обучения, 370 – очного обучения. Дипломы с отличием получил 181 человек.

Образовательная модель университета строится на тесной связи с промышленными предприятиями. Уже с первого курса студенты проходят практику на будущих рабочих местах, осваивают профессию, приобретают навыки и знакомятся с коллективом. Итогом такого подхода становятся дипломные проекты, ориентированные на решение реальных задач производства.

"Мы ценим, что вы развиваетесь не только профессионально, но и как личности. Среди вас победители олимпиад, активные волонтеры, участники научных конференций. Такой многогранный рост делает вас востребованными специалистами с большим карьерным потенциалом", - обратился к выпускникам директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Сами выпускники отметили, что выбрали университет благодаря гарантированной возможности сделать карьеру в стабильно развивающейся отрасли, высоким стипендиям, удобному новому общежитию, практически индивидуальному подходу в обучении и насыщенной студенческой жизни.

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них еще до окончания обучения. Следует отметить, что в 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Сейчас в вузе активно идет приемная кампания. Студентом Технического университета УГМК может стать любой желающий получить передовые инженерные знания и сделать успешную карьеру в активно развивающемся секторе экономики. Университет принимает абитуриентов по следующим направлениям подготовки:

Горное дело

Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий

Металлургия

Электроэнергетика и электротехника

Автоматизация технологических процессов и производств

Технологические машины и оборудование

Информатика и вычислительная техника

Экономика.

Подробнее можно узнать на сайте университета.