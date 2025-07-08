Промышленности до 2030 года потребуется более 2,2 миллиона новых работников - Мишустин

Гражданским отраслям обрабатывающей промышленности до 2030 года потребуется более 2,2 млн новых сотрудников, это данные актуализированного кадрового прогноза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Почти две трети от этого числа – сотрудники со среднем профессиональным образованием", - отметил председатель правительства.

Он предложил "усилить работу по популяризации инженерных и рабочих специальностей и профессий". "Нужно также переформатировать чемпионаты по профессиональному мастерству, привлечь к ним больше участников из стран, где быстро растет становление промышленного потенциала", - добавил Мишустин.