Поставки импортозамещенных самолетов перевозчикам запланированы на 2026 год - Мишустин

Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Полностью импортозамещенные МС-21, "Суперджет" и Ил-114 сейчас на завершающей стадии сертификации, над "Байкалом" продолжается работа", - сообщил Мишустин.

"Мы рассчитываем, что авиапромышленность сможет набрать необходимые темпы производства", - добавил премьер-министр.