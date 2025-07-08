08 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: t.me/poolN74

"Ничто не предвещало": Мантуров высказался об уходе Siemens из России

Доводить до абсурда автономию и импортозамещение российские власти не будут, но стратегические отрасли составят исключение, сообщил первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, выступая на стратегической сессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Раз мы сидим здесь вместе, логично говорить о том, что мы заинтересованы всегда в части промышленной кооперации из дружественных стран. Автономия не должна доходить до абсурда, особенно это касается той номенклатуры, которая должна иметь возможность поставки на внешние рынки. Каждая страна хочет формировать свою добавленную стоимость", - отметил Мантуров.

Но он добавил: "Если речь идет о стратегических вещах – здесь компромиссов нет. Например, в транспортном машиностроении. У нас были партнеры – Германия, Siemens, в частности в Свердловской области были сформированы надежные кооперационные начала, ничто не предвещало того, что коллеги могут уйти. И поэтому в рельсовом транспорте 93% и более у нас сейчас локализация. Это говорит об уровне безопасности нашей страны".

По словам вице-премьера, в атомной отрасли, в химической промышленности, ОПК, космосе – "мы чувствуем себя абсолютно уверенно, у нас надежные компетенции, готовы приглашать к совместным проектам партнеров". "Например, Белоруссия. У коллег были определенные компетенции в области авиации. Мы договорились о совместном проекте", - сообщил министр.

"Мы не ограничены в перечне стран, с которыми готовы выстраивать кооперацию – как до сего момента, так и в будущем", - резюмировал Мантуров.

Теги: импортозамещение, денис мантуров, иннопром


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