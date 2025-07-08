08 Июля 2025
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Фото: Портал органов власти Тюменской области

В Тюмени состоялось заседание регионального Штаба по подготовке и проведению Года героев

В Тюмени состоялось заседание регионального Штаба по подготовке и проведению Года героев в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера. Оно посвящено исполнению плана основных мероприятий по подготовке и проведению Года героев в регионе за первое полугодие 2025 года.

В состав штаба входят представители сфер образования, культуры, спорта, общественных движений и организаций, администрации города Тюмени, тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", депутаты Тюменской областной думы.

Участники представили свои доклады, а также обсудили информационное сопровождение мероприятий в рамках Года Героев. Среди них — спортивные и культурные события, патриотические проекты, музейные и архивно-мемориальные мероприятия, тематические встречи и акции.

"В регионе активно реализуются всероссийские проекты "Хранители истории", "Классные встречи" и региональный проект "Главный кадр", в которых участвуют патриотические и общественные организации, Движение Первых и курсанты Центра "ВОИН". На встречи с молодежью приглашаются участники СВО. В честь Дня защитника Отечества курсанты центра "Аванпост" и ребята из муниципалитетов несли Почетный караул. Более 53 000 участников собрали этапы военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Впервые в регионе клуб "Честь и достоинство "Медведь" провел семейные соревнования "Артемовский рубеж", - заявила начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры и спорта Тюменской области Оксана Савинова.

Три ключевые акции в активной стадии: "Папина березка" — высажено 500 саженцев, проведено 80 мероприятий, "Звезда Героя" — установлено 253 памятные таблички в 11 муниципалитетах, "Место силы. Вахта Памяти" — 400 мероприятий с охватом 16 000 человек (Уроки мужества, Почетный караул, забота о мемориалах).

Участники заседания внесли предложения и обсудили дальнейшие шаги по реализации плана Года героев. Впереди — новые проекты, акции и события, которые помогут сохранить память о подвигах и воспитать уважение к героям.

Теги: Год героев, региональный штаб, Алексей Райдер, всероссийские проекты


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