В деревне Черной Упоровского муниципального округа открылся новый ФАП

В деревне Черной Упоровского муниципального округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В открытии ФАПа принял участие глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков. В медицинском учреждении смогут получить помощь почти 700 жителей населенного пункта.

Площадь модульного здания составляет чуть более 80 кв. метров. На них разместились: кабинет приема фельдшера, кабинет раннего выявления заболеваний, процедурный кабинет и санитарная комната. Прием будет вести молодой, но уже опытный фельдшер Данила Зольников. При проведении профилактических мероприятий в модульном ФАПе сможет работать выездная бригада специалистов.

Ранее новые ФАПы открылись в селе Новолокти Ишимского муниципального округа и селе Семеново, Заводоуковского муниципального округа.

В 2024 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" (сейчас он продолжается проектом "Продолжительная и активная жизнь") 20,5 тыс. жителей была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Приобретено свыше 100 единиц оборудования, построено 19 ФАПов и одна врачебная амбулатория. Уровень медицины в Тюменской области остается одним из лучших в стране. Регион также традиционно входит в десятку субъектов по самому высокому суммарному коэффициенту рождаемости.