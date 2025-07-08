СМИ: Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 противоракет Patriot

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки, сообщает Axios.

По данным издания, накануне этого разговора американский лидер пообщался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обратился к Трампу с просьбой разблокировать поставку ракет-перехватчиков, ранее приостановленную на пути на Украину.

Напомним, Трамп заявил о намерении не просто продолжить поставки оружия Украине, но и нарастить их.

Wall Street Journal пишет, что в телефонном разговоре с Зеленским 4 июля глава Белого дома пообещал направить Украине "столько оружия, сколько сможет". Слова президента США подтвердил Пентагон.