В Госдуме разработают "стандарт семейного контента"

В Госдуме создана экспертная группа, которая призвана разработать "стандарт семейного контента", который порекомендуют использовать блогерам, режиссерам и другим представителям "креативных индустрий". Рабочая группа создана в День семьи, любви и верности.

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Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким, по инициативе которой в Госдуме состоялся круглый стол на тему семейного контента, говорит, что разворот в направлении семейных ценностей идет медленно. Нужно его ускорять.

Глава Комитета Сергей Боярский отмечает, что СМИ и блогерам объяснили законодательно, что делать нельзя, запретив непотребство. Но как правильно и что нужно - это пока не все понимают. С одной стороны, есть известный указ президента РФ №809 о защите духовно-нравственных ценностей, но его исполнение - это отдельный вопрос. Нужна "мягкая сила".

Гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина говорит, что молодежь не реагирует на принуждение, ей нужны коммуникация и поддержка, а не морализаторство. Одними призывами ничего не добиться.

Чем конкретно будет заниматься рабочая группа, пока не совсем ясно. По-видимому, это будут рекомендации, оформленные в виде документа.