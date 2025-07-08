Вдохновились Екатеринбургом. Саудовская Аравия проведет свой "Иннопром" в 2026 году

В феврале 2026 года Саудовская Аравия проведет первый в стране "Иннопром". Об этом во время международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

По его словам, выставка пройдет в Эр-Рияде и станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Арабский "Иннопром" поможет в продвижении российского промышленного экспорта на Ближний Восток.

"В феврале следующего года мы планируем организовать Эр-Рияде в формате "выездного Иннопрома" многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров", - отметил Антон Алиханов.

На выставке в Эр-Рияде гости смогут оценить передовые российские технологии, а для представителей компаний это станет отличной возможностью установить деловые контакты и реализовать совместные проекты в различных отраслях промышленности.