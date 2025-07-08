В Армении потребовали расследования против Пашиняна из-за "нападок на ААЦ"

Армянское оппозиционное движение "Айакве" ("Армянский вотум") обратилось в Генпрокуратуру страны. Оно требует возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна.

Причина – нападки на Армянскую апостольскую церковь, заявил во вторник журналистам лидер движения Аветик Чалабян, пишет РИА Новости.

В начале июня Пашинян начал резкую критику предстоятеля ААЦ Гарегина II, заявив, что тот должен уйти, и обвинил в нарушении обета безбрачия и других личных грехах. Также досталось всему духовенству, которое Пашинян обозвал "главными педофилами страны".

Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал Пашинян. В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов.