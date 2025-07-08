К середине века в России будет меньше 30 миллионов женщин репродуктивного возраста

К середине века в России будет всего 27 миллионов женщин репродуктивного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

По ее словам, такая ситуация ждет страну к 2046 году. Сейчас в России 34 млн женщин, которые условно относятся к репродуктивному возрасту – 18-49 лет (хотя с 40 лет репродуктивное здоровье женщины резко снижается).

"Мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения. И должна сказать, что в этот период мы будем наблюдать, наверное, самую активную группу населения 20-29 лет, которая к следующему году будет самой низкой — это 7,18 млн человек. И она возрастет только к 2038 году до 9,28 млн", - рассказала Голикова.