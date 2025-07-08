В Викуловском муниципальном округе возобновлено движение транспорта по мосту в селе Балаганы

В Викуловском муниципальном округе возобновлено движение транспорта по мосту в селе Балаганы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это был последний затопленный мост в муниципалитете. Сооружение через реку Ишим, расположенное на автомобильной дороге Нововяткино - Балаганы - Заборка, обследовали специалисты ДРСУ-5 АО "ТОДЭП".

Видимых разрушений элементов моста и дорожного полотна не выявлено. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о возобновление движения транспорта по мосту. Перевозки пассажиров через мост начнутся завтра, 9 июля.

Напомним, паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных паводков за последние десятилетия – третий по уровню воды за 60 лет наблюдений. Синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому власти региона начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 километров временных защитных сооружений.

Подтопления были зафиксированы в 53 населенных пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог – уже ведутся работы по их восстановлению.

На всех пострадавших территориях введен режим ЧС регионального уровня. Это позволило оперативно организовать выплаты пострадавшим.