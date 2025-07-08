08 Июля 2025
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Политика В России
Фото: vk.com/nikitinandrey2017

На утверждении нового главы Минтранса депутаты ни разу не упомянули погибшего Старовойта

Госдума одобрила кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России. При этом его предшественник – умерший накануне Роман Старовойт – не был упомянут ни разу. Более того: некоторые депутаты создавали впечатление, что предшественником Никитина был не Старовойт, а Виталий Савельев (ныне – вице-премьер, отвечающий за транспорт).

Глава транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, представляя кандидата, одобренного правительством и президентом, заявил, что и профильным комитетам, и фракциям думским Никитин понравился: "Ответил на все вопросы".

Сам Никитин тоже не касался происходящего с транспортным министерством прямо сейчас. Заявил, что Минтранс будет ориентироваться на комфорт таких категорий пассажиров как многодетные семьи и ветераны СВО. Назвал высокоскоростное движение "одним из безусловных признаков суверенитета страны". Пообещал воздействовать на владельцев аэропортов, которые задирают цены. С внедрением беспилотного такси спешить не хочет – по соображениям безопасности.

Депутаты же вопросов, связанных с погибшим Старовойтом, не задавали. Почти не говорили и о транспортном коллапсе в аэропортах в связи с атаками беспилотников. Но зато критиковали в целом транспортную доступность в стране.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев вообще "перескочил" с Никитина на Савельева (был министром транспорта до Старовойта – прим. ред.): "Бывший министр транспорта, вице-премьер Савельев поможет нынешнему министру сориентироваться".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") тоже очень пространно заметил: "Меняются министры, но проблемы кочуют от одного к другому".

Юрий Григорьев из "Справедливой России – За правду" чуть-чуть косвенно упомянул об атаках беспилотников: "Мы видим, как участились отмены рейсов. Да, это формально форс-мажоры. Но государство должно защищать людей не только физически, но и экономически. Мы призываем защитить пассажиров в таких ситуациях".

"В общем-то, в жизни по-разному бывает. Андрей Сергеевич [Никитин] не стал рассказывать подробности своей биографии, но вы должны знать: сегодня он, 27 лет спустя, снова оказался в Госдуме. Тогда он учился в университете управления и пришел сюда на практику", - решил добавить интересный факт Володин в заключении обсуждения кандидатуры Никитина.

В итоге депутаты одобрили Никитина 408 голосами единогласно.

Теги: андрей никитин, минтранс, госдума


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Ранее 08.07.2025 12:43 Мск Никитин собирается сфокусировать работу Минтранса на многодетных семьях и ветеранах СВО

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