08 Июля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что в Вытегорской ЦРБ введен в эксплуатацию современный рентгеновский компьютерный томограф

По поручению Губернатора Вологодской области в центральную районную больницу Вытегорского муниципалитета закупили и поставили новое, современное медоборудование. 

«Модернизируем сферу здравоохранения для обеспечения качественной медпомощью жителей всех округов Вологодчины. На днях в Вытегорской ЦРБ ввели в эксплуатацию современный рентгеновский компьютерный томограф – выделили на эти цели почти 40 миллионов рублей из бюджета области. Сейчас ведем процедуру получения технического паспорта на рентген-кабинет, после чего специалисты смогут приступить к проведению исследований», – сказал Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Новое рентгеновское оборудование Вытегорской ЦРБ поможет работе референс-центров, которые с 1 июля начали полноценно функционировать в крупных городах региона. Так, вытегоры будут проходить КТ, МРТ, флюорографию, маммографию в местной центральной районной больнице, а проверку и подтверждение снимков сделают специалисты Вологодской областной больницы № 3 в Череповце – именно она обслуживает жителей западных муниципалитетов.  

В Вологодской области продолжается масштабное обновление отрасли здравоохранения. Только в этом году на развитие медицины выделено 45,1 миллиарда рублей из областного бюджета. Средства предусмотрены на реализацию проектов Губернаторской программы «Стратегия 2.0» и достижение показателей нацпроекта Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Продолжительная и активная жизнь».

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание уделяется модернизации первичного звена здравоохранения, только на укрепление материально-технической базы в текущем году направлено 1,3 миллиарда рублей. 

На эти средства капитально отремонтируют более 100 медучреждений, приобретут 10 единиц тяжелого оборудования для восьми организаций, передвижной медкомплекс и два мобильных стоматологических кабинета, установят 18 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и проведут капремонт 12 ФАПов в девяти муниципалитетах.

Теги: георгий филимонов, медоборудование, больница, здравоохранение


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