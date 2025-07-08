Уральскую "краковскую" колбасу начнут производить в Китае
В Китае начнут выпускать "краковскую" колбасу от Уральской агропромышленной группы. Соответствующее соглашение было подписано между УАГ и китайскими партнерами на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Дочернее производство уральской компании расположится рядом с городом Харбин, в провинции Хэйлунцзян. Урал передаст не только свои технологии, но и будет поставлять сырье - свинину.
Планируется, что строительство завода стартует через 6-9 месяцев после завершения всех юридических тонкостей.