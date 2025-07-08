Кремль шокирован смертью экс-министра Старовойта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. По его словам, президенту сразу же доложили о гибели политика.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Информация такого рода всегда трагическая. Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле накануне, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке недалеко от места жительства чиновника.

"Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.