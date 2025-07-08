08 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Вологодчина на 2 месте в стране по уровню удовлетворенности качеством услуг в электронном виде

Вологодская область продолжает развивать портал «Госуслуги», создавать удобные электронные услуги и сервисы для граждан. Это ключевые задачи федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который инициировал Президент.

«По итогам первых шести месяцев этого года более 74% электронных услуг, предоставляемых в Вологодской области, имеют среднюю оценку качества оказания выше 4,5 баллов. Это достаточно высокий показатель: он говорит о том, что большинство заявителей довольны сроками и качеством предоставления государтвенных услуг в электронном формате. Продолжаем развивать портал «Госуслуги» на Вологодчине, оптимизируем услуги и сервисы, делаем их более удобными в использовании для вологжан», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В настоящий момент самую высокую оценку от жителей региона имеют следующие электронные услуги: поддержка мобилизованных граждан и членов их семей, аттестация медицинских и фармацевтических работников, выдача разрешения на строительство, обеспечение новорожденных детей средствами ухода, ряд выплат и пособий.

Ранее Губернатор Георгий Филимонов сообщал, что за первое полугодие текущего года Вологодская область также оказалась на шестом месте в стране по использованию портала «Госуслуги». За это время им воспользовались 695 тысяч вологжан, а свои учетные записи подтвердили уже почти 940 тысяч местных жителей.

Приложение "Госуслуги" на телефоне(2024)|Фото: Накануне.RU

Среди самых востребованных электронных услуг – прием заявлений о предоставлении социальных услуг в организациях соцобслуживания, регистрация рождения детей, заключения брака, усыновления и других действий, запись в школу, кружки и секции, оказание государственной социальной помощи.

Теги: георгий филимонов, госуслуги, электронные услуги


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