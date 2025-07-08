Вологодчина на 2 месте в стране по уровню удовлетворенности качеством услуг в электронном виде

Вологодская область продолжает развивать портал «Госуслуги», создавать удобные электронные услуги и сервисы для граждан. Это ключевые задачи федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который инициировал Президент.

«По итогам первых шести месяцев этого года более 74% электронных услуг, предоставляемых в Вологодской области, имеют среднюю оценку качества оказания выше 4,5 баллов. Это достаточно высокий показатель: он говорит о том, что большинство заявителей довольны сроками и качеством предоставления государтвенных услуг в электронном формате. Продолжаем развивать портал «Госуслуги» на Вологодчине, оптимизируем услуги и сервисы, делаем их более удобными в использовании для вологжан», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В настоящий момент самую высокую оценку от жителей региона имеют следующие электронные услуги: поддержка мобилизованных граждан и членов их семей, аттестация медицинских и фармацевтических работников, выдача разрешения на строительство, обеспечение новорожденных детей средствами ухода, ряд выплат и пособий.

Ранее Губернатор Георгий Филимонов сообщал, что за первое полугодие текущего года Вологодская область также оказалась на шестом месте в стране по использованию портала «Госуслуги». За это время им воспользовались 695 тысяч вологжан, а свои учетные записи подтвердили уже почти 940 тысяч местных жителей.

Среди самых востребованных электронных услуг – прием заявлений о предоставлении социальных услуг в организациях соцобслуживания, регистрация рождения детей, заключения брака, усыновления и других действий, запись в школу, кружки и секции, оказание государственной социальной помощи.