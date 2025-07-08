Роспотребнадзор Югры изъял из магазинов свыше пяти тонн опасных продуктов

Роспотребнадзор Югры изъял из магазинов свыше пяти тонн опасных продуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Нарушения были выявлены в 3,3% из 12 тыс. проверенных продуктов. Всего было проинспектировано более 800 тонн товаров.

Наибольший процент нарушений выявлен в молочной продукции (15,9%). Также нарушения обнаружены в рыбе и рыбных полуфабрикатах (2,9%), мясе и мясных продуктах (1,4%) и кулинарных изделиях (0,8%). Возбуждено 46 административных дел, наложено штрафов на сумму свыше 1,7 млн рублей.