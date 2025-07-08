08 Июля 2025
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Общество Курская область
Фото: Накануне.RU

В Курске создают сеть бесплатных Wi-Fi-зон на случай отключения мобильного интернета

В Курске власти совместно с операторами связи создают сеть бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон. Это делается, чтобы "предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью", говорится в сообщении областного правительства.

Первая такая зона открылась на прошлой неделе на Полугоре – месте отдых горожан. "Запуск следующих Wi-Fi зон в общественных пространствах Курска запланирован в ближайшее время. Для первоочередного оборудования определено еще 17 локаций", - сообщили в правительстве.

Ожидается, что точки бесплатного доступа Wi-Fi откроют в следующих локациях: парк "Патриот" на проспекте Победы, парк Героев Гражданской войны на ул. Радищева, Театральная площадь на ул. Ленина, парк "Боева дача" на ул. Тускарной, сквер на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, парк Пионеров на пл. Перекальского, лесопарковая зона в районе улицы Бойцов 9-й дивизии, сквер "Молодежный" на проспекте В. Клыкова.

Кроме того, Wi-Fi охватит сквер на Майском бульваре, парк им. Дзержинского, парк КЗТЗ, сквер на площади Рокоссовского, парк железнодорожников, зону отдыха у Ермошкина озера, сквер "Спортивный" на ул. Менделеева, сквер перед кинотеатром "Родина" и Привокзальную площадь около железнодорожного вокзала.

Сообщается, что создание таких зон требует прокладку новой телеком-инфраструктуры. "Количество точек доступа будет поэтапно увеличиваться, а перечень охваченных Wi-Fi зоной общественных мест в дальнейшем планируется расширять на основе обратной связи от жителей. Работы по созданию и технической поддержке сети бесплатного Wi-Fi в Курске выполняются силами АО "Эр-Телеком Холдинг", ПАО "Ростелеком" и ПАО "МТС", - сообщили в областной администрации.

Теги: wi-fi, мобильный интернет, отключения, курск


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