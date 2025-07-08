Мишустин прилетел в Екатеринбург для участия в "Иннопроме-2025"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сегодня прилетел в Екатеринбург для участия в выставке "Иннопром-2025", которая в эти дни проходит в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в аэропорту у трапа самолета Мишустина встретили полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога и врио губернатора региона Денис Паслер.

В пресс-службе российского кабмина уточнили, что на "Иннопроме" глава Правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Также в графике Мишустина в ходе его визита в Екатеринбург значится встреча с Паслером.

"Иннопром-2025" проходит с 7 по 10 июля. Стенд Екатеринбурга на выставке представит более 50 событий.