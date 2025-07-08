Автодилеры: Рынок болен, и такое лекарство как снижение цены не действует

Автодилеры считают, что уже можно говорить об обвале российского автомобильного рынка. Опасения вызывает тот факт, что снижение цен уже не помогает. "Есть явления, которые стоит доносить до нашего правительства. Иначе мы будем иметь картинку: всё хорошо, всё замечательно, ничего не надо делать, - говорит президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. - Всё совсем не очень хорошо в реальном секторе. Росстат не дает этих цифр о производстве и продажах. Экономика переживает непростые времена. Единственный сектор, который растет – это банковский".

"Продажи новых машин падают уже на 27% (соотношение рынка: 55% - китайские, 40% - российские, 5% - прочие). Это, можно сказать, обвал рынка. На рынке далеко все не правильно. Рынок болен, и такое лекарство как снижение цены не действует. Всего на рынке сейчас так или иначе присутствуют 120 брендов. Лидеры: Lada, Haval, Cherry, Geely, Changan, ГАЗ", - рассказал Подщеколдин журналистам. Он отметил, что абсолютное большинство брендов показывает снижение продаж по итогам первого полугодия.

"Динамика цен на новые автомобили такова, что в текущем году впервые за долгие годы пошло снижение. Сейчас средняя стоимость 3,1 млн руб. – чуть меньше, чем в прошлом году, когда средняя цена составляла 3,3 млн руб. Казалось бы – продажи должны подскочить на таких новостях. Но продажи… падают. Автомобильный рынок в деньгах просел в первом полугодии на 20%. Только в апреле было продано более 100 тыс. новых машин. В остальные месяцы эта отметка не была преодолена. Это существенно меньше чем в обычные годы. Объем выданных автокредитов снизился на 53% за первое полугодие. У кого есть сегодня свободные три миллиона? Большинство россиян отказываются сегодня брать кредиты", - констатирует эксперт.

Подщеколдин назвал ставку по кредитам "неподъемной".

"Нам говорят, что надо обходиться своими средствами. Но ни один бизнес, самый богатый, не обходится без кредитования. Никто не покупает автомобили за кэш. Нам говорят, что ставка – это борьба с инфляцией. Но говорить сегодня о том, что у нас нет товаров и из-за этого растут цены – нельзя. Склады переполнены, там техники на миллионы, миллиарды рублей! Нам говорят, что на счетах физлиц лежат триллионы рублей и это выгодно населению. Здравый смысл подсказывает: зачем вообще заниматься бизнесом, если можно положить деньги в банк и ничего не делать?

Однако не все так просто. Не у всех есть деньги, чтобы держать их на депозитах. Основная эта масса денег принадлежит совершенно небольшой группе лиц. А реальному сектору приходится обращаться за дорогими кредитами. Ситуация с инфляцией – это просто интерес определенного, небольшого круга лиц", - полагает эксперт.