08 Июля 2025
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Фото: све.рф

На "Иннопроме" рассказали, когда пройдет тестирование крупнейшего "сухого порта" на Дальнем Востоке - ТЛЦ "Артем"

Тестовый поезд из ТЛЦ "Артем", который должен стать крупнейшим "сухим портом" в России и на Дальнем Востоке, пустят уже 1 августа. Об этом в ходе обсуждения развития "Сухого порта" на "Иннопроме" в Екатеринбурге заявил председатель совета директоров ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" Александр Кахидзе.

По его словам, запуск приурочен ко Дню Железнодорожника, а официальное открытие ТЛЦ состоится в сентябре на Восточном экономическом форуме.

"Это даст возможность еще больше отправлять контейнеров в полувагонах в центральную область, Сибирский округ, ну и, естественно, на Урал. Мы сосредоточились на проектировании, на строительстве каких-то заканчивающих элементов, основной – это вот как раз "Артем", - заявил Кахидзе.

Напомним, что строительство ТЛЦ стартовало в 2023 году, а завершение работ запланировано на 2028-ой. "Порт" располагается в районе села Кневичи на бывшей территории Дальневосточной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук. На ТЛЦ площадью 417 га планируется перерабатывать порядка 1 млн TEU ежегодно. TEU (двадцатифутовый эквивалент) — это условная единица измерения, используемая в логистике для определения вместимости судов и пропускной способности портов. Расшифровка Twenty-foot Equivalent Unit в переводе на русский означает двадцатифутовый эквивалент. Одна единица соответствует объему стандартного 20-футового ISO-контейнера.

Теги: Иннопром, Кахидзе, ТЛЦ Артем, сухой порт, открытие


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