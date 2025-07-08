Бастрыкину представят доклад по делу о преследовании девушек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина преследовал девушек. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в столице Урала некий мужчина приставал к девушкам. При отказе с ним знакомиться он преследовал их. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СК России затребовал доклад о расследовании похищения екатеринбургской школьницы.