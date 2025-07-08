08 Июля 2025
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Спорт Свердловская область
Фото: Олег Коровяков

Открытый кубок RCC Extreme Екатеринбург собрал рекордное число зрителей

В минувшие выходные в скейт-парке у КРК "Уралец" состоялось одно из главных экстремальных событий этого лета – Открытый кубок RCC Extreme Екатеринбург.

Праздник спорта, организованный Русской медной компанией, стал мощным драйв-манифестом уличной культуры и собрал рекордные 3 тысячи зрителей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, более 200 райдеров из 19 городов поборолись за звание лучших в пяти дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд.

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

В этот раз соревнования по праву можно считать международными: на Кубок RCC Extreme приехал участник из Египта. Самому взрослому участнику заездов было 73 года, самому молодому – 6 лет.

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

Гости мероприятия не просто наблюдали за соревнованиями, а стали частью экстремального действа. Зрители на себе ощутили драйв и опробовали активности мероприятия: кастомайзинг, квесты, панна-футбол, мастер-классы по балансборду и скейтборду, а также контест "Лучший трюк в зоне флэт".

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

В рамках соревнований также прошел чемпионат Свердловской области по роллер-спорту в дисциплинах самокат парк и самокат стрит. В официальный протокол попали 50 сильнейших спортсменов Кубка RCC Extreme. Было разыграно два комплекта медалей от министерства спорта Свердловской области. В каждой дисциплине топ-6 спортсменов выполнили нормативы для присвоения им первого спортивного разряда. А топ-4 прошли отбор в сборную команду Свердловской области по роллер-спорту.

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

"Этот контест в очередной раз доказал: экстремальный спорт – это не просто трюки и скорость, а настоящий образ жизни. Мы видели, как самокатчики, скейтеры, BMX- и MTB-райдеры стирали границы возможного, а зрители заряжались их энергией. Мероприятие перевернуло все стереотипы. Когда 73-летний BMX-райдер вышел на рампу под оглушительные аплодисменты, стало ясно: у настоящей страсти к экстриму нет ограничений. RCC Extreme создает пространство, где молодежь может проявлять характер, бросать вызов себе и вдохновлять других. Благодарим всех участников, партнеров и особенно болельщиков: без вашей страсти такие проекты были бы невозможны. Уже работаем над новыми форматами – следите за анонсами!", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

Теги: RCC Extreme, зрители, участники, кубок, Екатеринбург


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