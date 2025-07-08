Число жертв наводнения в Техасе перевалило за сотню

Число погибших в результате наводнения в американском штате Техас превысило сотню. По последним данным, большая часть жертв приходится на округ Керр – там погибли 84 человека, включая 28 детей.

Между тем, в США пытаются найти виновных в столь смертоносном обороте событий. Так, вице-губернатор штата Дэн Патрик признал, что если бы вдоль внезапно разлившейся реки были установлены сирены оповещения, то многих жертв можно было бы избежать. Ранее чиновники округа Керр рассматривали возможность их установки, но отказались от этой идеи из-за высокой стоимости. Теперь оповещатели будут установлены точно, но не раньше следующего лета, передает New York Times.

Сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса, заявил, что будет проведено "тщательное расследование произошедшего". Главный демократ в Сенате США Чак Шумер потребовал провести расследование относительно того, повлияли ли федеральные сокращения расходов на Национальную метеорологическую службу на число погибших.

Также в понедельник мэр сильно пострадавшего Керрвилля Джо Херринг-младший предупредил жителей о предстоящей "тяжелой неделе", так как шансы найти кого-то из пропавших без вести живыми сошли на нет. При этом экстренные службы не исключают повторного наводнения.