Россияне хотят зарплаты в полтора раза выше, чем получают в реальности

Россияне хотят зарплаты почти в полтора раза выше, чем в среднем получают. Среднее зарплатное ожидание жителя страны – 146 тыс. руб., медианное значение – 110 тыс. руб. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 16%, таковы результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Если верить Росстату, средняя месячная начисленная зарплата в России в апреле этого года составила чуть больше 97 тыс. руб. Это рост в 15,3% к апрелю 2024 года. Сервис HeadHunter сообщает, что медианные предлагаемые зарплаты в июне 2025 года составляют 75,5 тыс. руб., пишут "Ведомости".

Люди с самыми высокими зарплатными ожиданиями живут в Махачкале, Хабаровские, Москве, Иркутске и Санкт-Петербурге.