ТМК показывает на выставке "Иннопром-2025" новейшие технологические разработки

Трубная металлургическая компания (ТМК) принимает участие в Международной промышленной выставке Иннопром-2025, которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Компания презентует передовые решения в трубной отрасли, а также рассказывает о вкладе своих заводов в победу в Великой Отечественной войне, 80-летний юбилей которой отмечался в этом году, сообщает пресс-служба ТМК.

В концепции стенда ТМК подчеркивается эволюция компании от героического прошлого ее заводов к технологичности и инновационности ее производства в сегодняшние дни. Стенд разделен на историческую и современную части, одновременно контрастирующие и демонстрирующие многолетние традиции лидерства ее предприятий в производственной сфере.

В исторической части демонстрируются макеты производственного оборудования и образцы продукции периода ВОВ, в том числе в цифровом формате. В частности, посетители смогут увидеть копию пилигримового трубопрокатного стана, подобный которому в 1942 году был эвакуирован на Урал и запущен на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), а также металлоконструкции, применявшиеся в войну для восстановления транспортной инфраструктуры, и другие экспонаты.

Современная часть презентует уникальные технологические решения ТМК для различных отраслей: трубы из нержавеющей стали Волжского трубного завода (ВТЗ) и компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР), трубы из коррозионно-стойкой двухфазной аустенитно-ферритной стали Супер Дуплекс повышенной прочности, фрагмент трубы, сваренный с применением уникальной технологии гибридной лазерно-дуговой сварки, современные металлоконструкции из нержавеющей стали, изготовленные магистрально-машиностроительным дивизионом ТМК, и другие модели.

Ключевым арт-объектом на стенде выступает изготовленный из труб ТМК знак бесконечности, символизирующий связь между эпохами и непрерывный процесс совершенствования технологий. Также в обеих зонах стенда расположены тач-панели с мультимедийными архивными материалами на историческую тематику и видеороликами о современной продукции и технологиях.

Представители компании примут участие в различных сессиях в рамках деловой программы и поделятся экспертизой в области управления кадровым потенциалом в условиях дефицита персонала, применения цифровых технологий в кадровой политике, экологического менеджмента, методов разработки и внедрения стандартов передовой продукции, стратегии формирования и продвижения имиджа трубной отрасли.

Кроме того, при поддержке ТМК в рамках деловой программы форума пройдет сессия "Производство культуры: точки синтеза промышленности и искусства", на которой эксперты в области промышленного туризма, искусства, музейного дела, устойчивого развития территорий и создания индустриальных кластеров обсудят тему интеграции современных культурных практик в деятельность промышленных предприятий и творческое развитие промышленных объектов, городов и регионов.