Трамп объявил о продолжении поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не просто продолжить поставки оружия Украине, но и нарастить их.

"Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", - заявил Трамп.

Хотя конкретные объемы и сроки поставок не озвучиваются, Wall Street Journal пишет, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля Трамп пообещал направить Украине "столько оружия, сколько сможет".

Слова президента США подтвердил Пентагон. В заявлении оборонного ведомства говорится: "По указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира".

Ранее Трамп заявил журналистам, что был разочарован последним разговором с российским коллегой Владимиром Путиным.