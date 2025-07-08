Украинские старшеклассники бегут за границу от мобилизации - украинский омбудсмен

Украинские старшеклассники переводятся на дистанционное обучение и уезжают за границу, чтобы не попасть в скором времени под каток мобилизации. Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Она назвала это "грустной статистикой". Начинает учиться одно количество детей, а оканчивает школу совсем другое. Причины очевидны: бегство от мобилизации с 18 лет, которую могут в скором времени объявить. В этом году на сдачу "национального мультимедийного теста" за границей записалось 20 тыс. выпускников - на 25% больше, чем годом ранее.

Еще одна тенденция - уменьшение количества детей из регионов, воссоединившихся с Россией. По киевским оценкам, всего их около 600 тыс. в этих регионах. А "в этом учебном году к украинскому образованию присоединились 44 тыс.", притом что в прошлом году было 56 тыс. Вероятно, те, кто ранее уехал на Украину, возвращаются домой. "Мы видим за год резкий спад", - признала Лещик. В июне она заявила о массовом выезде за границу 17-летних.

Недавно украинская блогер Алена Яхно заявила, что в Киеве у сына ее знакомой, который оканчивает 11 класс, все одноклассники уже уехали за границу, в классе остались одни девочки. По опросам, украинцы поддерживают вывоз детей за границу. Сейчас выезд мужчин в возрасте 18-60 лет без специального разрешения запрещен, поэтому многие стараются вывезти детей, пока им не исполнилось 18 лет.