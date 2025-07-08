На Урале столкнулись автомобиль и два трамвая с пассажирами

На Среднем Урале произошло ДТП с участием автомобиля и двух трамваев.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня утром на проспекте Успенском в Верхней Пышме: столкнулись Audi A3 и два трамвая маршрута №333 "Верхняя Пышма – Екатеринбург". По предварительным данным, водитель авто ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В момент ДТП в первом трамвае находилось 17 пассажиров, во втором – трое. Пострадавших среди них нет.

В автомобиле ехала 15-летняя дочь водителя, которая получила травму головы и была доставлена в больницу. Сам мужчина пояснил, что торопился довезти дочь до остановки трамвая, так как опаздывал на тренировку.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него административного производства за выезд на встречную полосу. Проводится проверка.