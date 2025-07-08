В Нижнем Тагиле Lexus с тремя людьми в салоне упал в воду

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Трагедия произошла на проспекте Ленина, где водитель Lexus не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего автомобиль свалился с моста в воду, унеся с собой жизнь водителя и двоих пассажирок.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения ПДД и выбора безопасной скорости.