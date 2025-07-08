Биржевые цены на бензин за месяц увеличились более чем на 10%

В России стоимость бензина в июне резко выросла.

Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8 и 0,84% соответственно, то с июня по июль они увеличились на 11,47 и 16,66%. По словам экспертов, влияние на положительную динамику биржевых цен на моторное топливо оказывают сезонный рост спроса и графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Как следствие, объем предложения снижается.

Из-за снижения мировых цен на нефть снизилась и стоимость моторного топлива. Нефтяники стали заметно меньше получать демпферных выплат. Если в I квартале текущего года выплаты по демпферу достигли 405 млрд руб., то во II квартале — 139,7 млрд. Отыграть потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и происходило в июне и июле.

На этом фоне аграрии встревожены ростом цен на топливо. В Российском зерновом союзе заявили, что подорожание топлива ощутимо уже с начала уборки урожая, которая началась в середине июня. В Минэнерго не видят поводов для беспокойства. Там сообщили, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой.

Отмечается, что в целях дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок, сообщают "Известия".

Ранее в шести российских регионах опровергли сообщения о введении талонов на бензин.