08 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Лантратова предложила улучшить подарочные наборы для новорожденных

В России необходимо улучшить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденных.

С таким предложением к министру труда Антону Котякову обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В частности речь идет о введении денежного эквивалента в качестве электронного сертификата. Его можно использовать для приобретения детских товаров в аккредитованных торговых точках.

Депутат напомнила, что согласно реализации норм Социального кодекса Санкт-Петербурга, с 1 августа прошлого года родители могут бесплатно получить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденного. В состав набора входит 12 наименований, в числе которых бытовые приборы, средства ухода и развивающие игрушки. Отмечается, что практика применения данной меры выявила необходимость ее федерального масштабирования и усовершенствования.

Предлагается предоставлять родителям возможности выбора из нескольких вариантов наборов в зависимости от их потребностей, например, набор с акцентом на здоровье, безопасность, развитие.

Также парламентарий предложила расширить перечень предметов, входящих в подарочный комплект, за счет включения в него одежды, подгузников на первый месяц жизни, детской аптечки, а также книги для родителей с рекомендациями по уходу за младенцем, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил министру труда России Антону Котякову предложение о возможности предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным. Из письма следует, что предложено ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет.

Теги: Госдума, новорожденные, дети


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Ранее 24.03.2025 02:01 Мск В Госдуме предложили выдавать молодым родителям набор для новорожденных

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