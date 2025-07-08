В Госдуме предложили компенсировать молодым семьям аренду жилья

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 8 июля внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается предоставлять молодым семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ежемесячной компенсации на аренду жилья.

Семьям с одним ребенком предлагается компенсация 50%, с двумя детьми - 70%, а также предлагается полностью компенсировать все расходы, если родители воспитываются трех и более детей. Средства предлагается предоставлять только россиянам.

При этом есть возрастное ограничение - оба родителя должны быть не старше 36 лет, и для получения денег они должна быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.

Решение о предоставлении государственной поддержки будет приниматься в течение 30 календарных дней. Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма. Финансирование программы предусматривается за счет федерального бюджета.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, по статистике за 2024 год жилье арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68% расходы на аренду превышают треть совокупного дохода. Парламентарий отметил, что инициативы охватит около 950 тысяч молодых семей. Из них 70% за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке. Миронов подчеркнул, что за счет программы на 10% может увеличиться рождаемость в РФ, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат заявил, что многодетным семьям могут давать 250 тыс. руб. вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья.