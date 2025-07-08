Экс-замглавы Генштаба Арсланов получил срок по делу о взятке и мошенничестве

Бывший заместитель главы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил 17 лет колонии строгого режима.

Он проходил по делу о взятке и мошенничестве. Приговор вынес 235-й гарнизонный военный суд. Обвинение запрашивало для экс-замглавы Генштаба 19 лет лишения свободы.

Арсланова признали виновным в особо крупном мошенничестве и в получении взятки в особо крупном размере. Ему также назначен штраф в размере более 24 млн руб. Военнослужащего лишили звания, ордена Жукова и ордена "За заслуги перед Отечеством".

Как установил суд, Арсланов, когда был начальником Главного управления связи ВС, похитил 6,7 млрд руб. при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.

По делу проходят также бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд также признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере, они получили по семь и шесть лет лишения свободы соответственно.

Арсланов был арестован в 2020 году. А в 2024 году был задержан замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.