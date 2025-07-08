В аэропорту Петербурга "курилка" вновь стала бесплатной

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге сообщил в Telegram, что было принято решение вновь сделать комнату для курения бесплатной.

Это произошло "по многочисленным просьбам и с учетом ситуации в аэропортах". "Курилка" откроется в 00.00 мск после завершения технических работ.

Ранее в аэропорту ввели входную плату за посещение курительной комнаты – 500 руб. за один вход. Отмечалось, что три раза в сутки помещение будет закрываться на технический перерыв.