В Тюменской области утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что власти разработали и утвердили региональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, которая рассчитана до 2030 г.

Одна из ключевых целей – уже через пять лет довести долю выявленных на I стадии онкозаболеваний до 61,8 %. Это возможно благодаря развитию системы ранней диагностики, в том числе в рамках диспансеризации. Речь идёт не просто о показателях – речь о спасённых жизнях. Работа ведётся по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Главная задача – выстроить в регионе единую и эффективную систему раннего выявления и лечения онкологических заболеваний. Регулярные обследования помогают вовремя заметить проблему и начать лечение. Берегите здоровье – своё и близких, написал губернатор в своём telegram-канале.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новую разработку в области онкологии. Речь идёт о стратегии персонализированной терапии рака. Она создана Санкт-Петербургским научным центром РАН, Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН.

Новая методология основана на глубоком молекулярном анализе опухоли с применением информационных технологий и РНК-секвенирования, что позволяет формировать уникальный "молекулярный портрет опухоли" каждого пациента. Главная задача подхода – перевод агрессивной опухоли в контролируемое хроническое состояние, подобное диабету или ишемической болезни сердца. Ключевым элементом стратегии является анализ опухолевого интерактома – сети белково-белковых взаимодействий, обеспечивающих выживаемость злокачественных клеток. Система выявляет наиболее агрессивные и ключевые белки злокачественности, ответственные за рост и метастазирование опухоли. Далее проводят молекулярный докинг – виртуальный подбор ингибиторов, которые способны