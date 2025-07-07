СМИ: Задержан экс-замглавы Росгвардии

Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов. По данным РИА Новости, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

SHOT пишет, что Стригунов уже арестован, он отправлен в СИЗО "Лефортово". Предварительно, уголовное дело генерал-полковника связано с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском.

Стригунов в 2016 году был назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии. В 2021 году стал первым замглавы, спустя два года был освобожден от должности.