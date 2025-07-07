07 Июля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" укрепят технологическое лидерство благодаря подписанным на "Иннопроме" соглашениям

Сегодня на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2025" компания "Россети Урал" заключила ряд соглашений, нацеленных на внедрение новых технологических решений и укрепление технологического лидерства. В подписаниях принял участие генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Так, "Россети Урал" и "Группа "СВЭЛ" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместную разработку и внедрение инновационных отечественных решений, соответствующих потребностям электросетевого комплекса. Соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество сторон в целях развития технологий и материалов, применяемых при производстве основного электросетевого оборудования.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

"Россети Урал" и АО "КАМА", разработчик электромобиля Атом, подписали стратегическое соглашение о взаимодействии по вопросам развития электрозарядной инфраструктуры и опытной эксплуатации электромобиля Атом. Стороны договорились объединить усилия для развития современной зарядной инфраструктуры и повышения ее доступности в регионах присутствия "Россети Урал". Электросетевая компания будет осуществлять технологическое присоединение расширяющейся сети ЭЗС. Тем самым, сотрудничество позволит расширить сеть электрозарядных станций и создать условия для дальнейшего роста электротранспортного сегмента рынка. Еще одним важным направлением сотрудничества станет опытная эксплуатация электромобилей нового поколения Атом специалистами электросетевой компании.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

Наконец, с "Ростелекомом" компания "Россети Урал" договорилась о совместной разработке и внедрении отечественных современных мобильных решений и сервисов, используемых в работе электросетевой отрасли. Партнерство предполагает взаимодействие в области цифровой трансформации и развития передовых российских информационных решений. Основной целью соглашения является развитие отечественного программного обеспечения для управления мобильными устройствами, позволяющими повысить эффективность бизнес-процессов и технологической устойчивости электросетевого комплекса. В рамках сотрудничества также рассматриваются решения, направленные на повышение технологического суверенитета и уровня защиты критической инфраструктуры.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

Теги: Иннопром, Россети Урал


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