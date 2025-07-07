На "Иннопроме" презентовали инженерный конструктор для школьных уроков технологии

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представлен развивающий инженерный конструктор для школьных уроков технологии, передает корреспондент Накануне.RU.

Разработку презентовали на стенде Пермского края, конструктор создала местная компания Bigo land.

Коммерческий директор предприятия Екатерина Максимова рассказала Накануне.RU, что компания создаёт развивающие конструкторы для детей и производств. В представленной модели тележки – более 1 тыс. деталей.

"В первую очередь, мы работаем для детей. Мы хотим, чтобы у них был интерес к инженерно-техническому творчеству. Если они сами соберут такую колесницу, это будет гораздо интереснее, чем сделать табличку в exel. Собирают их в школах, дома, в семьях, в кружках. Такие колесницы могут возить что-то по складам. Бывает, предприятия покупают наши конструкторы для обучения своих сотрудников", – сказала Екатерина Максимова.