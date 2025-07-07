07 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Предложено закрывать онлайн-кинотеатры за дискредитацию традиционных ценностей

В России могут закрыть онлайн-кинотеатры за фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, это произойдет в случае принятия проекта закона о невыдаче прокатных удостоверений картинам с деструктивным контентом. По его словам, в настоящее время 99% библиотек не имеют прокатных удостоверений, поэтому планируется ввести переходный период. За это время, если прокатчик платформы знает, что в том или ином сериале, фильме, мультфильме есть "какие-то странные темы" или пропаганда, то он отправляет этот контент Минкульту на получение прокатного удостоверения. В переходный период штрафа за отсутствие прокатного удостоверения не будет.

Будут ли картины оставаться в доступе в это время - не уточняется. Если после переходного периода обнаружатся фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности, то кинопрокатчиков, в случае принятия законопроекта, будет ждать штраф или закрытие, сообщают "Известия". 

Депутат Антон Горелкин говорит, что прокатчики стремятся делать деньги на показе порнографии, романтизации преступлений, показе психических отклонений, нездоровых отношениях между людьми, в том числе в семье. Теперь появится способ этому противостоять. 

Теги: кинотеатры, кино, традиционные ценности


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